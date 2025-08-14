أخبار|إيران

بزشكيان يسخر من دعوة نتنياهو الإيرانيين للانتفاض على حكومتهم

ARCHIVO - En esta imagen distribuida por la oficina de la presidencia de Irán, el presidente, Masoud Pezeshkian, interviene en un mitin, el 10 de febrero de 2025, en Teherán, Irán. (Oficina de la presidencia de Irán vía AP, archivo)
بزشكيان انتقد نتنياهو بعد عرضه المساعدة لحل أزمة المياه في إيران (أسوشيتد برس)
14/8/2025-|آخر تحديث: 09:28 (توقيت مكة)

وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الأربعاء انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تحريضه الإيرانيين على الانتفاض على حكومتهم بسبب أزمة الكهرباء والمياه.

ودعا نتنياهو -في تصريحاته التي بثها أول أمس الثلاثاء عبر مقطع فيديو- الإيرانيين إلى "المجازفة لنيل الحرية" و"النزول إلى الشارع" ومحاسبة الحكومة الإيرانية.

واقترح نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية استقدام خبراء مياه إسرائيليين لتزويد طهران "بالتكنولوجيا والخبرة الفنية المتطورة".

وفي منشور على موقع إكس هاجم بزشكيان نتنياهو بشدة قائلا إن "النظام الذي حرم سكان غزة من الماء والغذاء يريد أن يجلب المياه للشعب الإيراني؟ يا للسخرية!".

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن المجاعة آخذة في الانتشار في قطاع غزة في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات.

وأثارت صور الأطفال الفلسطينيين المرضى والهزيلين غضبا كبيرا في العالم، في حين تزايدت الوفيات بسبب سوء التغذية، وبات مئات الآلاف مهددين بالموت جوعا في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع بشكل شبه كامل دخول المساعدات للمحاصرين.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

