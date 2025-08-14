العاصفة "بودول" تعطل خدمات البر الرئيس للصين

ضربت العاصفة المدارية الشديدة "بودول" سواحل جنوب شرق البر الرئيس للصين، فجر اليوم الخميس، بعدما اجتاحت تايوان بقوة إعصار استدعى إغلاق مؤسسات تجارية وإلغاء رحلات جوية وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المواطنين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المركز الإقليمي للأرصاد الجوية أن بودول ضربت مقاطعة فوجيان في جنوب شرقي البلاد، مضيفة أن السرعة القصوى للرياح بلغت 108 كلم في الساعة.

وفي البرّ الرئيس للصين، عُلقت الدروس في عدد من المدارس في غوانغدونغ كما علقت خدمات القطارات والعبّارت، وفق التلفزيون الرسمي الذي ذكر أيضا أن أنحاء في مقاطعتي خونان وجيانغشي ستشهد أمطارا شديدة الغزارة.

وفي تايوان قالت الوكالة المركزية للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، إن السرعة القصوى للرياح بلغت 178 كيلومترا في الساعة قبيل وصول الإعصار إلى اليابسة في مقاطعة تايتونغ في جنوب شرقي الجزيرة.

وقال لو كو-تشين، مدير الوكالة التايوانية، في اجتماع حضره الرئيس لاي تشينغ-تي، إن مدن كاوهسيونغ وتاينان وتشيايي "ستتضرر بشدة الليلة، مع توقع هطول أمطار غزيرة أيضا في بينغو وكينمن".

31 ألف جندي

وقالت أجهزة مكافحة الكوارث إن أكثر من 31 ألفا و500 جندي وُضعوا في حال تأهب للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وتوقعت الوكالة المركزية أن تشهد منطقتا كاوهسيونغ الجبلية ومدينة تاينان هطول أمطار تراكمية تتراوح بين 400 و600 مليمتر بين الثلاثاء والخميس.

وأُلغيت كل الرحلات الجوية الداخلية، أمس الأربعاء، إلى جانب عشرات الرحلات الجوية الدولية، كما قُلصت رحلات القطارات العالية السرعة على الساحل الغربي، في حين ألغيت رحلات القطارات في جنوب شرقي الجزيرة.

وعُلق عدد كبير من رحلات العبّارات، كما أغلقت المؤسسات التجارية والمدارس في جنوب الجزيرة.

وبينما أجلي أكثر من 8 آلاف شخص من منازلهم، أفادت سلطات مكافحة الكوارث في تايوان بفقدان أثر شخص كان ذهب للصيد وبإصابة 112 آخرين بجروح.

وفجر الخميس كان التيار الكهربائي ما زال مقطوعا عن 63 ألف مشترك في الجزيرة التي تعد 23 مليون نسمة.

ولا تزال مناطق شاسعة من وسط وجنوب تايوان تتعافى من آثار الإعصار داناس والأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة.

وأدى الإعصار داناس الذي ضرب تايوان مطلع يوليو/تموز، إلى مقتل شخصين وإصابة المئات بعد أن تسبب في هطول أكثر من 500 مليمتر من الأمطار على جنوبي الجزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتضرب تايوان عادة عواصف استوائية بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.

ويعتقد العلماء أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يتسبب في ظواهر جوية أكثر شدة، مما يزيد من خطر حصول فيضانات مدمرة.