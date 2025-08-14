الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي اليمنية استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة دعما لقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن"، موضحا أنه وفقا للبروتوكول المعتاد لم يتم تشغيل صفارات الإنذار.

ولم يعلن الحوثيون فورا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها "نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.