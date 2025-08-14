أخبار|السودان

البرهان: لا مصالحة ولا مهادنة وماضون في دحر التمرد

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أثناء إلقائه كلمة لمناسبة ذكرى تأسيسي الجيش مجلس السيادة الإنتقالي - السودان
البرهان يؤكد أن القيادة السودانية "لن تخون دماء شعبها" (مجلس السيادة السوداني)
14/8/2025-|آخر تحديث: 18:35 (توقيت مكة)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، إن الجيش ماض في دحر ما وصفه بالتمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، حتى نهاية المعركة.

وأضاف البرهان، الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس القوات المسلحة "ماضون في عدم المهادنة أو المصالحة مهما كانت التكلفة".

وتابع إن القيادة السودانية "لن تخون دماء شعبها وأبناء الشعب الذين قدموا أنفسهم فداء لبلدهم"، وفق تعبيره.

وأشاد البرهان بالقوات السودانية التي تقاتل في مدينة الفاشر بإقليم دارفور وكادوقلي بإقليم كردفان ومناطق أخرى.

وكان قائد الجيش السوداني، أكد مرارا رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع وتصميمه على القضاء عليها، كما أكد قدرة القوات المسلحة على هزيمتها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا داميا بين الجيش والدعم السريع، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يصل إلى 1.5 مليون.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أحرز الجيش السوداني انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع، إذ طردها، خاصة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط).

ولا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين، خصوصا في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي أجزاء من إقليم كردفان (جنوب).

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وعلى أجزاء من كردفان، وقد أعلنت أخيرا تشكيل حكومة موازية في البلاد، إلا أن الخطوة قوبلت برفض أفريقي ودولي.

