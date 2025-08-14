البرهان: لا مصالحة ولا مهادنة وماضون في دحر التمرد

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، إن الجيش ماض في دحر ما وصفه بالتمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، حتى نهاية المعركة.

وأضاف البرهان، الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس القوات المسلحة "ماضون في عدم المهادنة أو المصالحة مهما كانت التكلفة".

وتابع إن القيادة السودانية "لن تخون دماء شعبها وأبناء الشعب الذين قدموا أنفسهم فداء لبلدهم"، وفق تعبيره.

وأشاد البرهان بالقوات السودانية التي تقاتل في مدينة الفاشر بإقليم دارفور وكادوقلي بإقليم كردفان ومناطق أخرى.

خطاب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من أرض التأريخ ومهد الحضارات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يخاطب الشعب السوداني بمناسبة مرور مائة عام علي تأسيسها وواحد وسبعون عاما علي سودنتها #سونا #السودان pic.twitter.com/5l8XBOysKA — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 14, 2025

وكان قائد الجيش السوداني، أكد مرارا رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع وتصميمه على القضاء عليها، كما أكد قدرة القوات المسلحة على هزيمتها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا داميا بين الجيش والدعم السريع، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يصل إلى 1.5 مليون.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أحرز الجيش السوداني انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع، إذ طردها، خاصة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط).

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يهنئ الشعب السوداني بمناسبة العيد المئوي للقوات المسلحة هنأ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم الشعب السوداني بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس القوات المسلحة و *٧١* عاما على سودنتها. pic.twitter.com/hRLG2Y2ekS — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 14, 2025

إعلان

ولا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين، خصوصا في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي أجزاء من إقليم كردفان (جنوب).

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وعلى أجزاء من كردفان، وقد أعلنت أخيرا تشكيل حكومة موازية في البلاد، إلا أن الخطوة قوبلت برفض أفريقي ودولي.