استمرار الاحتجاجات المنددة باغتيال إسرائيل صحفيي الجزيرة

شهدت دول عدة، اليوم الخميس، وقفات وأنشطة احتجاجية ضد اغتيال إسرائيل صحفيي الجزيرة ومحاولتها منع العالم من رؤية فظائع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أحدث ردود الفعل، قالت لجنة حماية الصحفيين (دولية) إن الصحفيين الفلسطينيين يستحقون الحماية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لضمان سلامتهم.

وأضافت اللجنة أنه "عندما يخسر العالم صحفيين مثل أنس الشريف نفقد نحن إمكانية الوصول للحقيقة في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير مركز حرية الصحافة في "نادي الصحافة الوطني الأميركي" بيل مكارين إن صحفيي الجزيرة الذين قتلوا في غزة قاموا بعمل شجاع لنقل المعلومات من القطاع إلى بقية العالم.

وأضاف مكارين -في مؤتمر صحفي عقده النادي في واشنطن- أن ما حدث لصحفيي الجزيرة في غزة تذكير بأن الصحافة مهنة خطيرة وبأنه يجب توفير الحماية للصحفيين.

والأحد الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

صمت العالم

وقد تظاهر صحفيون سويديون في مدينة ستوكهولم الخميس للتنديد بعمليات القتل الممنهج التي تستهدف الصحفيين في غزة.

وكان عشرات الصحفيين قد وقّعوا بيانا في الفترة الماضية دعوا فيه إلى تغطية أكثر توازنا للحرب في غزة والتمسك بالمعايير المهنية في التغطية.

وجاء في البيان "للأسف، يراقب العالم هذا بصمت، هذا أمر غير مقبول، يجب محاسبة إسرائيل على قتلها الصحفيين، يجب وقف قتل الصحفيين"، ورفعوا لافتات حملت عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية، الصمت يقتل، وأنس الشريف صحفي قتلته إسرائيل في غزة".

وردد المحتجون شعارات من قبيل "نفخر بالصحفيين الفلسطينيين، وهناك إبادة جماعية في غزة، لن نصمت"، ودعوا إلى حماية الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

إعلان

في غضون ذلك، أدانت نقابة الصحفيين النرويجية ونادي القلم النرويجي بشدة استهداف صحفيي شبكة الجزيرة وعموم الصحفيين في قطاع غزة.

ودعت نقابات واتحاد الصحفيين والمحررين في النرويج إلى ضرورة السماح للإعلام الدولي بالدخول لقطاع غزة، وقالت إنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمنع الصحفيين وحق المجتمع الدولي في الحصول على المعلومات بشكل منهجي.

تكثيف التغطية

في الأثناء، نددت عدة هيئات إندونيسية باستهداف قوات الاحتلال صحفيي الجزيرة وإعلاميين في قطاع غزة. ودعت- في بيان صدر بختام ملتقى في جاكرتا- إلى تكثيف التغطية الإعلامية لرفض الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرة أن استهداف الصحفيين جريمة حرب مكتملة الأركان وهدفها إسكات أصوات الشهود عن تسجيل وتوثيق ونشر ما يحدث من إبادة جماعية في القطاع.

وعُقد الملتقى بدعوى من تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين ومجلس العلماء الإندونيسي ووكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وفي العاصمة التركية أنقرة، تجمع أعضاء اتحاد الصحافة التركي الخميس أمام مقر السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة واستهداف الصحفيين الذين يغطونها.

وفي كلمة ألقاها باسم اتحاد الصحافة التركي أثناء التجمع، قال رئيس الاتحاد سنان برهان، إن إسرائيل ترتكب المجازر لإسكات الصحفيين، في إشارة إلى الصحفيين الـ6 الذين اغتالتهم الأحد الماضي.

وتابع برهان "جميع القيم العالمية تُداس. ماتت الإنسانية والحقوق والعدالة".

أرقام حول الإبادة

وارتفع عدد الصحفيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي إلى 238، منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 شهيدا، و154 ألفا و906 جرحى فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.