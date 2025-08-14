إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب من مناطقهم الحدودية

حذرت إسرائيل اليوم الخميس سكان بلدة شبعا الحدودية جنوبي لبنان من الاقتراب من بعض المناطق في البلدة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة شبعا حذرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة لبنانية أشارت إليها باللون الأحمر.

وأشارت الوكالة في خبر منفصل إلى أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على مركبة كانت استهدفتها صباحا بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.

وذكرت أن طائرات إسرائيلية مسيّرة تحلق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 282 قتيلا و590 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.