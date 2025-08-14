أردوغان يكتب للجزيرة نت معلقا على حرب الإبادة في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف العالم المتردد تجاه قطاع غزة يقوض مصداقية النظام الدولي، "الذي يزعم أنه يقوم على المبادئ وقواعد العدالة".

وأضاف أردوغان -في مقال خص به موقع الجزيرة نت ويُنشر في وقت لاحق اليوم الخميس- أنه "في الحقيقة لو تم إعطاء الاهتمام السريع والشامل الذي حظيت به أزمة أوكرانيا إلى غزة، لكنا اليوم أمام مشهد مختلف تماما".

وشدد الرئيس التركي على أن "تصرفات إسرائيل دون توجيه أية عقوبات إليها تؤدي إلى انهيار القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان".

وتناول المقال فظاعة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذا اغتيالها الصحفيين، وتحديات وأولويات إعادة الإعمار، إلى جانب العديد من القضايا.