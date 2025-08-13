نتنياهو: نواجه حملات تشويه لكن ترامب حليف عظيم

أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا ما ترتكبه إسرائيل من إبادة وتجويع في قطاع غزة، وقال إن "بعض الأميركيين وقعوا ضحية للأكاذيب، لكنْ لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب".

يأتي هذا بعد أيام من اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- والذي يدفع حاليا بخطة لاحتلال قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، إن "اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة زائف"، مدعيا أن هناك "أكاذيب وصورا ملفقة وحملات تشويه تستهدف إسرائيل".

كما ادعى أن إسرائيل تعمل على زيادة نقاط توزيع المساعدات في غزة بـ4 أضعاف، وهي النقاط التي وثقت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني فيها بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويدفع نتنياهو بخطة لاحتلال قطاع غزة تحت عنوان "السيطرة الكاملة" على القطاع، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير وفقا للتقارير الصحفية الإسرائيلية التي تقول إن قيادة الجيش تخشى من الوقوع في "فخ إستراتيجي".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو ناقش في اتصاله مع ترامب -الأحد- ما سماها "الخطط الإسرائيلية للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة لإنهاء الحرب بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة الحركة".

أما ترامب فقال إن القرار النهائي بشأن العملية العسكرية يعود إلى إسرائيل، ولم يبدِ معارضة لتوجهات نتنياهو بشأن احتلال غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 154 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.