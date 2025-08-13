مسيرة حاشدة في تعز رفضا لخطة إسرائيل احتلال غزة

تعز – شهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة رفضا لمخطط إسرائيل إعادة احتلال غزة، وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية والتجويع في القطاع الفلسطيني واغتيال الصحفيين، منهم مراسل الجزيرة أنس الشريف وزملاؤه.

وجابت المسيرة شارع جمال، أكبر شوارع المدينة، وردد المشاركون هتافات تؤكد دعمهم لغزة وفلسطين، منها "نحيي صمودك يا غزة.. غزة يا رمز العزة.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. نتنياهو يا شيطان لا تهجير ولا استيطان".

وقال الناشط علي عثمان، أحد المشاركين، إنهم خرجوا للتعبير عن رفضهم للتهديدات الإسرائيلية وعمليات القتل المتواصلة بحق الصحفيين، مؤكدا أن المسيرة امتداد لمواقف اليمنيين الداعمة للقضية الفلسطينية، ومناهضة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت الهيئة الشعبية المنظمة للمسيرة أن الفعالية جاءت للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد سكان غزة، ورفض مخطط إعادة احتلال القطاع، محذرة من أنه قد يؤدي إلى أكبر محرقة إنسانية في التاريخ الحديث، مستبقة ذلك بعمليات اغتيال الصحفيين.

ودعت الهيئة في بيانها الحكومات العربية إلى مواصلة دعمها للفلسطينيين، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التضامن الشعبي، وتقديم كل أشكال الدعم الممكن للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي.