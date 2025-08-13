مباحثات قطرية تركية بالدوحة تتناول الوضع في غزة وسوريا

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث بالدوحة مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الوضع في غزة والأراضي المحتلة وسوريا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية على غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال المقابلة، على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام ودون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

كما أكد دعم دولة قطر الكامل لكافة المساعي الحميدة الرامية لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.