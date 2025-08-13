لاريجاني يتعهد بدعم إيران للشعب اللبناني "بجميع الظروف"

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني -اليوم الأربعاء- أن بلاده ستظل إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف، مشددا على أن معاناة اللبنانيين يشعر بها الإيرانيون أيضا.

وجاءت تصريحات لاريجاني لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في مستهل زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، قادما من العراق، بحسب بيان السفارة الإيرانية في لبنان.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه سيجري سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مشيرا إلى أن طهران "دائما تبحث وتسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا".

وتأتي زيارة لاريجاني بعد أيام من تصريحات إيرانية ترفض أي مسعى لنزع سلاح حزب الله، وذلك في أعقاب قرار لبناني بحصر السلاح بيد الدولة.

حزب الله لم ينته

بدوره، قال بري -اليوم الأربعاء- إن حزب الله لم ينته رغم كل ما تعرض له، داعيا إلى التمهل والتفرغ لمواجهة إسرائيل ومخططاتها التي تستهدف لبنان بأكمله.

وأضاف: "تمهلوا يا إخوان، إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".

وشدد بري، الذي يرأس حركة أمل، المتحالفة مع حزب الله، ضمن ما يعرف بـ"الثنائي الشيعي"، على أن الحزب لا يزال من أكبر القوى السياسية في البلاد، وأن "الأمور لا تدار بهذه الطريقة مع مكون سياسي وطائفة كبرى".

وجاءت تصريحات بري تزامنا مع وصول لاريجاني إلى بيروت، حيث احتشد مناصرو حزب الله على طريق المطار حاملين أعلام الحزب وإيران، ومرددين هتافات منها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، إلى جانب أناشيد تمجّد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان في استقبال لاريجاني عدد من نواب حزب الله وحركة أمل وشخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية، إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية اللبنانية.