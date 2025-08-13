8 شهداء بيوم واحد في مجاعة غزة والاحتلال يستهدف لجان تأمين المساعدات

أودت المجاعة بحياة مزيد من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على منتظري المساعدات في مناطق عدة بالقطاع، واستهدفت أيضا عددا من عناصر تأمين المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 8 أشخاص بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء نتيجة المجاعة إلى 235 شهيدا من بينهم 106 أطفال منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة إصابته بمرض شلل الأطفال المتصاعد.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية -في مقابلة مع الجزيرة- أن هناك 3 أطفال يواجهون خطر الموت بسبب إصابتهم بمرض الشلل المتصاعد، ودعا إلى التعجيل بإدخال الأدوية الخاصة بهذا المرض وبقية الأمراض إلى قطاع غزة.

عشرات الشهداء

في غضون ذلك، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 81 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 26 من منتظري المساعدات.

واستشهد 45 فلسطينيا في مدينة غزة حيث تشتد الغارات مع استعداد الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية جديدة تستهدف المدينة.

وأكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق، وقتل 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

📸 7 شهداء من عناصر تأمين المساعدات جرّاء قصف طائرات الاحتلال على دوار الصفطاوي شمال غربي قطاع غزة#غزة_تُباد pic.twitter.com/Dlsd66ZEv1 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 13, 2025

استهداف حراس المساعدات

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 12 شخصا في غارات إسرائيلية على عناصر تأمين المساعدات شمالي مدينة غزة منذ صباح اليوم.

إعلان

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، في بيان، إن "تمادي الاحتلال في جرائم استهداف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وقتلهم بشكل ممنهج، والتي كان آخرها قصف عناصر التأمين الذين يتبعون للعشائر والعائلات في شمال قطاع غزة ظهر اليوم، ما خلّف عددا من الشهداء والمصابين، يأتي ضمن سياسة الاحتلال في هندسة التجويع لأبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت الوزارة أن الاحتلال يصر على "استمرار مظاهر الفوضى في دخول كميات من المساعدات الإنسانية على محدوديتها، وارتكابه المجازر بحق لجان التأمين العشائرية والشعبية المدنية، ورعاية مجموعات اللصوص والبلطجية وتشكيل غطاء لممارساتهم في اعتراض شاحنات المساعدات والسطو عليها ونهبها".

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن مناطق الوسط والشمال بمدينة خان يونس تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المروحية الإسرائيلية.

منظومة صحية منهارة

من ناحية أخرى، أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش أن المنظومة الصحية أصبحت عاجزة عن التعامل مع الأوضاع الحالية مع تفشي أمراض عدة، مبينا أن ما يصل من مساعدات طبية لا يكفي.

وأشار إلى أن القطاع الصحي سجل في يوم واحد نحو 300 إصابة بأمراض جلدية بينما لا تتوفر الأدوية اللازمة لعلاجها.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 154 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.