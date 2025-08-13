أخبار

عاجل | خارجية جنوب السودان: ننفي بشدة تقارير تزعم أن حكومتنا تبحث مع إسرائيل توطين فلسطينيين من غزة على أراضينا

13/8/2025-|آخر تحديث: 16:25 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

