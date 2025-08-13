القسام تستهدف دبابتين إسرائيليتين وسط خان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار ردودها على حرب الإبادة الجماعية التي تواصل تل أبيب ارتكابها منذ نحو 22 شهرا.

وقالت الكتائب -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان لها مساء اليوم، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" وعبوة قرب دوار أبو حميد وسط خان يونس جنوبي القطاع.

ورغم التوغل الإسرائيلي في مساحات واسعة من غزة، فإن الاحتلال لم يفلح حتى اليوم في إيقاف العمليات التي تقوم بها المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع، وكذلك القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 154 ألفا، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.