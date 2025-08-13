أخبار

عاجل | الخارجية الأردنية: ندين تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه متعلق بما تسمى رؤية "إسرائيل الكبرى"

13/8/2025-|آخر تحديث: 16:51 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

