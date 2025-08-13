زيلينسكي يشكر أمير قطر على مساعدته بإطلاق أطفال أوكرانيين

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكره فيه على مساعدة قطر في الإفراج عن أطفال أوكرانيين محتجزين لدى روسيا.

واستعرض الشيخ تميم وزيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ تميم خلال الاتصال دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

من جهته، قال زيلينسكي إن قطر بذلت جهود وساطة استثنائية في لمّ شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم، مشيدا بالمساعي الدبلوماسية الإيجابية لقطر ودورها الفاعل في أوكرانيا والعالم.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أطلع أمير قطر على مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وجميع مناقشات بلاده مع شركائها، وعلى الخطوات الممكنة قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي يوم الجمعة القادم.

وخلال الأشهر الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، وفي أبريل/نيسان 2024 استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها لتمكينها من الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

وخلال الشهر ذاته، استضافت الدوحة لأول مرة جولة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بهذا الشأن، وقد لقيت الوساطة القطرية إشادة من الطرفين الروسي والأوكراني.

وكانت السلطات الأوكرانية تحدثت عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، الأمر الذي نفته السلطات الروسية بشدة أكثر من مرة.