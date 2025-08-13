زامير: نتنياهو يريد إقالتي بعد رفض خطة احتلال غزة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لإقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن زامير أبدى معارضة شديدة للخطة، محذرا من تبعاتها العسكرية والسياسية، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، ولن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأعلن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- أمس الثلاثاء تسريع خطة احتلال غزة، وأكد أن إسرائيل تقترب من إنهاء المعركة، موضحا أن القوات ستتقدم "سريعا نسبيا" للسيطرة على مدينة غزة، التي وصفها بأنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع التركيز على تحرير الأسرى المحتجزين في القطاع.

وحسب ما نشرته الصحافة الإسرائيلية، فقد شدد زامير خلال اجتماع أمني استمر 3 ساعات يوم الخميس الماضي، على أن خطة احتلال غزة بالكامل ستكون بمثابة فخ عسكري، يجبر الجيش على مواجهة حرب استنزاف طويلة ويعرّض حياة الأسرى للخطر، لا سيما مع وجود تقديرات أن عشرات منهم ما زالوا أحياء.

مع ذلك، أعلن مكتب نتنياهو عقب الاجتماع أن الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يُقرّه مجلس الأمن القومي، ما يعكس تباينا صارخا بين التقييمات المهنية العسكرية والقرارات السياسية المعتمدة.

وتجاوز مجلس الوزراء الأمني المعارضة العسكرية ووافق على خطة لاحتلال مدينة غزة، رغم تحذيرات القادة العسكريين من الخطر على الأسرى والجيش نفسه، وتضمنت الخطة تعطيل صلاحيات جيش الدفاع في بعض السيناريوهات.

وتأتي هذه التطورات وسط تباينات داخل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن أهداف العملية في غزة ومستقبل إدارتها.

وأدانت دول عربية وغربية خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرتها تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.