رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه

ذكر رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فقد صوابه"، وذلك في وقت تدرس فيه حكومته ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح لوكسون، في تصريحات للصحفيين، أن "نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماما"، مشيرا إلى أن نتنياهو "تمادى كثيرًا". وأضاف: "أعتقد أنه فقد صوابه.. ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق".

وكان لوكسون قد صرح مطلع الأسبوع بأن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين أعلنت أستراليا، يوم الاثنين، اعتزامها الانضمام إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في الاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ودعت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدة حلفاء أوروبيين، أمس الثلاثاء، إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، معتبرين أن الأزمة الإنسانية هناك بلغت "مستويات لا يمكن تصورها".

وخارج البرلمان النيوزيلندي، تجمع عدد من المحتجين حاملين أواني طهي، مطالبين النواب بـ"التحلي بالشجاعة والاعتراف بفلسطين".

كما شهد البرلمان توترا بعد أن طُردت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك ليومين متتاليين إثر رفضها الاعتذار عن تصريحات انتقدت فيها النواب لعدم دعمهم مشروع قانون لمعاقبة إسرائيل على جرائمها.