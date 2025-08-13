حرائق الغابات تستعر في اليونان وإجلاء الآلاف

يكافح رجال الإطفاء في اليونان حرائق الغابات المستعرة في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، بما في ذلك الحرائق التي تهدد القرى والبلدات القريبة من مدينة باتراس الغربية وعلى جزيرتين سياحيتين.

وتواجه اليونان التي تكافح أكثر من 20 حريقا، "يوما صعبا للغاية" بسبب هبوب رياح عاتية، حسبما حذّرت فرق الإطفاء.

وأتت الحرائق على المنازل والمزارع والمصانع، مما دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف من السكان والسياح منذ أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة الإذاعة اليونانية العامة بأن عشرات الأشخاص نُقلوا إلى المستشفيات جراء استنشاقهم الدخان منذ أمس.

وصرح المتحدث باسم فرقة الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأربعاء، بأن نحو 13 رجل إطفاء تلقوا العلاج من حروق وإصابات أخرى.

ونشرت السلطات ما يقرب من 5 آلاف رجل إطفاء مدعومين بـ33 طائرة منذ الفجر لاحتواء النيران التي أججتها الرياح والطقس الحار الجاف بالقرب من باتراس، وعلى جزيرتي خيوس وزاكينثوس السياحيتين وفي 3 مناطق داخلية على الأقل.

وقال فاثراكويانيس "اليوم، سيكون يوما صعبا للغاية، إذ سيكون خطر اندلاع حرائق الغابات في معظم مناطق البلاد مرتفعا للغاية".

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية، من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض مناطق غرب اليونان، بشكل خاص في غرب منطقة البيلوبونيز.

وتصاعدت النيران والدخان الأسود فوق مصنع للأسمنت اشتعلت فيه النيران بسبب حريق هائل اجتاح بساتين الزيتون والغابات وأدى إلى تعطيل حركة السكك الحديدية بالقرب من باتراس اليوم.

وبالقرب من ميناء باتراس، ثالث أكبر مدينة في البلاد، "أُخلي مركز صحي أمس واحترقت ساحة خردة فيها حوالي 100 سيارة كما تضررت منازل عدة"، وفقا لمراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمرت السلطات سكان بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 7700 شخص بالقرب من باتراس بإخلاء منازلهم أمس، وأصدرت تنبيهات جديدة اليوم ونصحت سكان قريتين قريبتين بمغادرة منازلهم.

وفي جزيرة زانتي أتت النيران على نحو 1500 هكتار من الغابات والحقول، فيما وصف عمدة أخايا الغربية غريغوريس أليكسوبولوس الوضع بأنه "كارثة كبيرة جدا".

وفي جزيرة خيوس، استخدم خفر السواحل القوارب لنقل الناس إلى أماكن آمنة أمس مع وصول النيران إلى الشواطئ.

كما شهدت إسبانيا والبرتغال وتركيا ومنطقة البلقان حرائق غابات في الأيام الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من أوروبا. وفي ألبانيا والجبل الأسود، دمرت حرائق الغابات منازل وممتلكات منذ الأسبوع الماضي.