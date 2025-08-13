إسرائيل تقتل 7 من عائلة واحدة وعددا من منتظري المساعدات

حصدت غارات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الشهداء في يوم جديد من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من بينهم 7 من عائلة واحدة وعدد من منتظري المساعدات.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 29 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق، وقتل 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وأكد مستشفى العودة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 10 في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط القطاع.

ووثق مجمع ناصر الطبي استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات في رفح جنوبي غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة برصد غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس وشمالها جنوبي القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.