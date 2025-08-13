إسرائيل تقتل 7 من عائلة واحدة وعددا من منتظري المساعدات

حصدت غارات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الشهداء في يوم جديد من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من بينهم 7 من عائلة واحدة وعدد من منتظري المساعدات.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 55 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء، من بينهم 22 من منتظري المساعدات.

وأكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق، وقتل 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بتسجيل 4 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي لعناصر تأمين مساعدات شمالي غزة.

ووثق مجمع ناصر الطبي استشهاد 13 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات في رفح جنوبي غزة.

وأكد مستشفى العودة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 10 في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة برصد غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس وشمالها جنوبي القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و722 شهيدا و154 ألفا و525 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.