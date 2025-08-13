بن غفير يطالب بهدم قبر عز الدين القسام في حيفا

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدم قبر الشهيد عز الدين القسام الموجود في بلدة نيشر المقامة على أنقاض بلدة الشيخ الفلسطينية المهجرة في قضاء حيفا.

وقال بن غفير لرئيس بلدية نيشر خلال جلسة استماع بلجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء "أصدر أمرا بهدم قبر عز الدين القسام وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه".

وتابع "لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت".

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤولون إسرائيليون دعوات لهدم أو إزالة قبر عز الدين القسام الموجود في مقبرة نيشر.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري طالب إسحاق كروزر العضو بالكنيست عن حزب "القوة اليهودية" -الذي يتزعمه بن غفير- بإزالة قبر القسام.

وزار النائب اليميني المتطرف موقع القبر في يوليو/تموز ودعا لاتخاذ إجراءات فورية لإزالته، وقال "لا ينبغي أن يكون القبر مزارا لمؤيدي الإرهاب".

والشيخ الشهيد عز الدين القسام، المولود عام 1883 في جبلة بالساحل السوري، قاد حركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلالين الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين أوائل القرن العشرين، واستشهد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في معركة ضد القوات البريطانية قرب مدينة جنين.

وتيمنا باسمه وتكريما لسيرة نضاله ضد الاستعمار، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسمه على جناحها العسكري ليصبح "كتائب الشهيد عز الدين القسام".