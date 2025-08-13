المفوض العام للأونروا: ما لا يقل عن 100 طفل توفوا بسوء التغذية والجوع بغزة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 40 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء القصف والضربات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال إن ما لا يقل عن 17 ألف طفل أصبحوا بلا مرافق أو منفصلين عن عائلاتهم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية شديدة وغير قادرين على الدراسة.

كما أكد لازاريني -في منشور له على منصة إكس- أن ما لا يقل عن 100 طفل توفوا بسبب سوء التغذية والجوع في غزة.

وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد سجلت 8 وفيات بينها 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف لازاريني يقول في منشوره "لا ينبغي لأحد أن يصمت عندما يموت الأطفال أو يحرمون بوحشية من مستقبلهم في أي مكان، بما في ذلك في غزة".

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنات المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي بعدما أغلقت المعابر بشكل محكم في إطار خطة ممنهجة لتجويع السكان.