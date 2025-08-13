الحوثيون يهاجمون أهدافا إسرائيلية بحيفا والنقب وإيلات وبئر السبع

أعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة ضد "أهداف حيوية" في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة تليغرام، إن "سلاح الجو الحوثي نفذ 4 عمليات عسكرية بـ6 طائرات مسيّرة، استهدفت 4 أهداف حيوية إسرائيلية في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع"، مشيرا إلى أن تلك العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وأوضح سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما أكد استمرار العمليات الإسنادية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

واعتبر سريع أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على البلدان العربية والإسلامية.

وأضاف أن "تصفية القضية الفلسطينية سيكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على البيان الحوثي.

وكانت آخر عمليات الحوثيين المعلنة الجمعة، حين أعلنت تنفيذ 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و-هدفين حيويين- في منطقتي بئر السبع وعسقلان جنوبي إسرائيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قرر الحوثيون تصعيد عملياتهم العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا، و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.