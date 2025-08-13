أخبار|الكونغو ( زائير )

تصعيد ميداني واتهامات متبادلة بين الجيش الكونغولي وحركة "إم 23"

M23 rebels sit on a truck during the escort of captured FDLR members (not pictured) to Rwanda for repatriation, at the Goma-Gisenyi Grande Barrier border crossing, March 1, 2025. REUTERS/Arlette Bashizi
متمردو حركة "إم 23" على شاحنة يقتادون أسرى من جبهة التحرير الديمقراطية الرواندية (رويترز)
13/8/2025-|آخر تحديث: 13:01 (توقيت مكة)

اتهم الجيش الكونغولي، يوم الثلاثاء، المتمردين المدعومين من رواندا بشنّ هجمات متكررة في شرق الكونغو، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للاتفاقيات الموقعة في واشنطن والدوحة، محذرًا من أنه يحتفظ بحق الرد على الاستفزازات.

وقال بيان للجيش، صدر أمس الثلاثاء، إن حركة "إم 23" تنفذ هجمات شبه يومية على مواقعه العسكرية.

ومنذ يوم الجمعة اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحي حركة "إم23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات من تفاقم النزاع وتداعياته الإنسانية.

وجاء بيان الجيش بعد يوم واحد من اتهام الحركة القوات الكونغولية بحشد مزيد من الجنود، وانتهاك بنود إعلان المبادئ الموقع في 19 يوليو/تموز الماضي بالدوحة، والذي يدعو إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المتمردون إنهم تصدوا لمليشيات محلية مدعومة من الجيش الكونغولي، في وقت لم تُعلن فيه أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.

US Secretary of State Marco Rubio (C) hosts a peace agreement signing with Democratic Republic of the Congo Foreign Minister Thérèse Kayikwamba Wagner (R) and Rwandan Foreign Minister Olivier Nduhungirehe (L) at the State Department in Washington, DC, on June 27, 2025. Rwanda and the Democratic Republic of Congo signed an agreement in Washington on Friday to put an end to a conflict in the eastern DRC that has killed thousands, although broad questions loom on what it will mean. Trump has trumpeted the diplomacy that led to the deal and publicly complained that he has not received a Nobel Peace Prize. But the agreement has also come under scrutiny for its vagueness including on the economic component, with the Trump administration eager to compete with China and profit from abundant mineral wealth in the long-turbulent east of the vast DRC. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
مراسم توقيع اتفاقية سلام في واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا (الفرنسية)

وكانت الجماعة قد ذكرت في بيان سابق، أن الجيش الكونغولي نفذ تحركات كبيرة لقواته ونشر معدات عسكرية في ست مناطق مختلفة.

وقال أحد سكان مولامبا، في اتصال هاتفي بوكالة الصحافة الفرنسية، إن "القذائف تتساقط في كل اتجاه"، معربا عن قلقه من توسع رقعة المواجهات، خاصة أن البلدة تقع على بُعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي مدينة بوكافو، عاصمة المحافظة.

اتفاقات السلام لم توقف التصعيد

يأتي هذا التصعيد بعد أقل من شهر على توقيع إعلان مبادئ في العاصمة القطرية الدوحة بين حكومة كينشاسا وحركة "إم23″، أكد فيه الطرفان التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار، عقب اتفاق سلام سابق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أُبرم في واشنطن نهاية حزيران/يونيو الماضي.

Democratic Republic of the Congo military personnel patrol against Allied Democratic Forces (ADF) and National Army for the Liberation of Uganda (NALU) rebels near Beni in North Kivu province, in 2013 [File: Kenny Katombe/Reuters]
جنود من الجيش الكونغولي خلال عملية تمشيط قرب مدينة بني في إقليم كيفو الشمالي (رويترز)

لكن المتحدث باسم الجيش الكونغولي، سيلفان إيكينغي، وصف الهجمات الأخيرة بأنها "انتهاك متعمد وصريح" للاتفاق، محذرا من نوايا تصعيدية لدى الحركة المسلحة.

إعلان

من جهته، اتهم المتحدث باسم حركة "إم23″، لورانس كانيوكا، السلطات الكونغولية بشن "عمليات عسكرية هجومية تهدف إلى إشعال نزاع واسع النطاق"، بحسب بيان صدر يوم الاثنين.

أزمة إنسانية تتفاقم

منذ استئناف حركة "إم23" نشاطها عام 2021، سيطرت على مناطق واسعة شرق البلاد الغني بالموارد الطبيعية، خاصة في محيط مدينتي غوما وبوكافو. وتتهم حكومة كينشاسا رواندا بدعم الحركة، وهو ما تنفيه كيغالي.

FILE PHOTO: Congolese civilians who fled from Goma, eastern Democratic Republic of Congo following fighting between M23 rebels and the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC), wash their feet after arriving at a reception centre in Rugerero near Gisenyi, in Rubavu district, Rwanda, January 28, 2025. REUTERS/Thomas Mukoya/File Photo
مواطنون فارون من القتال شرقي الكونغو الديمقراطية (رويترز)

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من مليوني شخص نزحوا من مناطقهم في محافظتي شمال كيفو وجنوب كيفو منذ بداية العام الجاري، نتيجة تصاعد أعمال العنف.

وتواصل أطراف دولية، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جهودها لاحتواء التصعيد، وسط مخاوف من تحول النزاع إلى أزمة إقليمية أوسع.

تصريحات واتهامات

وتأتي هذه التصريحات المتضاربة والاتهامات المتبادلة في وقت تأجلت فيه محادثات السلام التي كان من المقرر استئنافها في الدوحة الأسبوع الماضي.

This handout image provided by the Qatari Ministry of Foreign Affairs (MOFA) shows Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani(C) meeting with Rwandan leader Paul Kagame (L) and DRC President Felix Tshisekedi in Doha on March 18, 2025.
قطر توسطت في اتفاق إطلاق النار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا (الفرنسية)

وكان الطرفان، الكونغو وحركة "إم 23″، قد تعهدا في إعلان المبادئ ببدء المحادثات بحلول 8 أغسطس/آب، والتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 أغسطس/آب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي وفد من الطرفين حاليًا في الدوحة.

وقال زعيم حركة "إم 23″، برتراند بيسيموا، الأسبوع الماضي، إن الجماعة لم تتلقَ دعوة رسمية للمشاركة في المحادثات. بينما صرّح قيادي آخر في الجماعة، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز بأنهم لن يشاركوا في محادثات الدوحة "ما لم تبدأ كينشاسا باحترام إعلان المبادئ، الذي ينص على الإفراج عن أعضاء الجماعة المحتجزين".

محادثات الدوحة

وتُعقد محادثات الدوحة توازيا مع جهود وساطة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل الكونغو ورواندا.

تصميم خاص - خريطة لجمهورية الكونغو الديمقراطي مطار غوما
خريطة جمهورية الكونغو الديمقراطية ويظهر عليها مطار غوما (الجزيرة)

وتأمل واشنطن أن تسفر هذه الجهود الدبلوماسية عن سلام مستدام، يجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.

وكان متمردو "إم 23" قد سيطروا على مدينة غوما، أكبر مدن شرق الكونغو، في يناير/كانون الثاني الماضي، في تقدم سريع منحهم السيطرة على أراضٍ أكثر من أي وقت مضى.

وتنفي رواندا منذ فترة طويلة دعمها "إم 23″، وتقول إن قواتها تتحرك دفاعًا عن النفس ضد الجيش الكونغولي ومليشيات الهوتو المرتبطة بإبادة عام 1994 في رواندا.

المصدر: وكالات

إعلان