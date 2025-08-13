الاحتلال يقتحم قرى في الضفة والمستوطنون يستهدفون عائلة في الأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد ساعات من اقتحامات نفذتها في قرية اللبن جنوب نابلس وميثلون جنوب جنين في الضفة الغربية، في حين أصيب فلسطيني برضوض جراء اعتداء المستوطنين عليه مساء أمس الثلاثاء في الأغوار الشمالية، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وشملت الاقتحامات مخيم العين في نابلس، وبلدة كفر الديك في سلفيت، حيث اعتقل الشقيقان زاهي وعمرو إبراهيم الديك، في حين تعرض منزل عائلة نعيم سلمان في بلدة بروقين للتخريب والعبث بمحتوياته، وتم احتجازه والتحقيق معه ميدانيا لساعتين.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال والفرق الراجلة اقتحمت عنبتا في طولكرم من جهتها الشرقية، وجابت شوارعها وحاراتها، وسط مداهمة جنود الاحتلال عددا من المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، كما احتجزت قوات الاحتلال الشبان ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.

وتشهد عنبتا اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تزامنا مع العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها والذي دخل يومه الـ199 على التوالي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية عبر عدة آليات تمركزت في حارة البيادر، في حين قام الجنود بتفتيش واحتجاز عدد من مركبات المواطنين.

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على اللبن الشرقية التي تتعرض لاقتحامات يومية، بينما يستمر إغلاق مدخلها الرئيس للشهر السادس على التوالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب جنين، وانتشرت عند مدخلها الشرقي، وفي محيط عدد من البنايات السكنية.

وكثفت قوات الاحتلال من اقتحاماتها لبلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء عدوانه على المدينة ومخيمها في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتدى المستوطنون بالضرب الليلة الماضية على عائلة المواطن شامخ دراغمة في الفارسية بالأغوار الشمالية، وأصابوا نجله مصطفى برضوض بعد ضربه بقطعة حديدية.

أما في أريحا، فهاجم عدد من المستوطنين مركبات للفلسطينيين شمال غرب المدينة أريحا.

ونقلت وكالة "وفا "عن مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبات المواطنين المارة على طريق المعرجات وحطموا زجاج عدد منها، كما أغلقوا الطريق وعرقلوا حركة المرور.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، استشهد 1013 فلسطينيا وأصيب نحو 7 آلاف آخرين بنيران الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ووفقا لتقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.