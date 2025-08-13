أخبار|شفافية|مالي

اعتقال رئيس وزراء مالي الأسبق بتهم فساد وسط حملة قمع متصاعدة

Leader of the coalition M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques) Choguel Kokalla Maiga (C) speaks to the press as the coalition proposed his candidature to the primature after that colonel Assimi Goita led a coup to overthrow the government. (Photo by Michele Cattani / AFP)
مايجا أقيل من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري بسبب تأجيل الانتخابات (الفرنسية)
13/8/2025

قال محامي رئيس وزراء مالي الأسبق، شوجيل كوكالا مايجا، إن موكله أودع الحجز يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بالفساد، في وقت كثف فيه المجلس العسكري الحاكم في البلاد حملة اعتقال كبار السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المحامي شيخ عمر كوناري لوكالة أسوشيتد برس أن مايجا خضع للاستجواب في وقت سابق من هذا الشهر من قِبل الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية -المسؤولة عن مكافحة الفساد- وذلك في إطار تحقيق بشأن مزاعم إساءة استخدام ممتلكات عامة.

وقال كوناري "رئيس الوزراء الأسبق شوجيل كوكالا مايجا أودع الحجز من قِبل ضباط الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية"، مضيفا "نطعن في احتجازه لأن رئيس الوزراء الأسبق ليست لديه أي نية لمغادرة البلاد أو إتلاف الأدلة".

وكان مايجا قد أقيل من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري بسبب تأجيل الانتخابات، وواصل بعد إقالته توجيه الانتقادات للنظام عبر وسائل الإعلام.

