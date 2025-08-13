اعتقال رئيس وزراء مالي الأسبق بتهم فساد وسط حملة قمع متصاعدة

قال محامي رئيس وزراء مالي الأسبق، شوجيل كوكالا مايجا، إن موكله أودع الحجز يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بالفساد، في وقت كثف فيه المجلس العسكري الحاكم في البلاد حملة اعتقال كبار السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المحامي شيخ عمر كوناري لوكالة أسوشيتد برس أن مايجا خضع للاستجواب في وقت سابق من هذا الشهر من قِبل الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية -المسؤولة عن مكافحة الفساد- وذلك في إطار تحقيق بشأن مزاعم إساءة استخدام ممتلكات عامة.

وقال كوناري "رئيس الوزراء الأسبق شوجيل كوكالا مايجا أودع الحجز من قِبل ضباط الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية"، مضيفا "نطعن في احتجازه لأن رئيس الوزراء الأسبق ليست لديه أي نية لمغادرة البلاد أو إتلاف الأدلة".

وكان مايجا قد أقيل من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري بسبب تأجيل الانتخابات، وواصل بعد إقالته توجيه الانتقادات للنظام عبر وسائل الإعلام.