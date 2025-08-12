مباحثات أردنية سورية أميركية في عمّان

بدأ في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء اجتماع ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، ومُمثّلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

وكان الصفدي قد عقد مباحثات ثنائية مع نظيره السوري اليوم الثلاثاء، تمهيدا لاجتماع ثلاثي مع المبعوث الأميركي الخاص براك.

ويهدف الاجتماع الثلاثي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها وتحفظ حقوق كل السوريين.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جولة ثانية من اللقاءات بين الصفدي والشيباني وبراك، بعد اللقاء الأول الذي استضافته عمّان في 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز الماضي.

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" صورة توثق اجتماع الوزيرين في عمّان، مؤكدة أهمية التنسيق المشترك في هذا الإطار.