مؤسسة هند تشكو قتلة أنس الشريف للجنائية الدولية

قدمت مؤسسة هند رجب شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف وزملائه من طاقم الجزيرة وغيرهم من الصحفيين.

وحمّلت المؤسسة 6 من قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل أنس الشريف وزملائه، على رأسهم قائد الجيش إيال زامير.

كما يوجد ضمن من حمّلتهم المؤسسة مسؤولية قتل الصحفيين قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف آسور.

وأكدت مؤسسة هند رجب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- يقف في القمة السياسية، وهو من شجع إستراتيجية القضاء على الصحفيين كجزء من الهجوم على غزة.

ومساء أمس الأول الأحد، انضم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع إلى 236 صحفيا قتلتهم إسرائيل خلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بعدما قصفت خيمة طاقم الجزيرة بغزة في محيط مجمع الشفاء الطبي.

وتأسست "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.