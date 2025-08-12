لبيد يحشد لإضراب 17 أغسطس والجامعة العبرية تشارك

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، أنصار الحكومة بالمشاركة في الإضراب المقرر في الـ17 من الشهر الجاري والذي دعت إليه عائلات المحتجزين وقتلى الجيش في قطاع غزة.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال لبيد "أريد أن أقول شيئا لأولئك الذين يدعمون الحكومة: اضربوا عن العمل يوم الأحد، هذا ليس أمرا يخص المعارضة".

وتابع مخاطبا أنصار الحكومة "اضربوا بدافع التضامن، لأن العائلات (ذوي الأسرى) طلبت ذلك، وهذا بحد ذاته سبب كاف". وأضاف "اضربوا حتى يكون واضحا ولو ليوم واحد، أن لدينا قاسما مشتركا من الخير".

وأمس الاثنين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن عددا من الشركات الإسرائيلية "توافق على الانضمام لنضال عائلات الأسرى وتعطيل الاقتصاد، للمطالبة بصفقة تعيد كل الأسرى"، دون تحديد عدد وأسماء تلك الشركات.

والأحد، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عائلات الأسرى إلى جانب عائلات قتلى الجيش، أعلنت بمؤتمر صحفي في مدينة تل أبيب نيتها تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 أغسطس/آب الجاري.

وأوضحت العائلات أن الخطوة ستشمل تعطيل المرافق الحيوية والشركات الكبرى، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بعد "تجاهل السلطات لمعاناة الأسرى وذويهم"، داعية مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الإضراب.

الجامعة العبرية تشارك

من جهتها، أعلنت الجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، اعتزامها المشاركة في إضراب 17 أغسطس/آب الجاري. وقالت القناة الـ12 الخاصة، إن "الجامعة العبرية بالقدس تعلن انضمامها لتعطيل الاقتصاد الإسرائيلي يوم الأحد المقبل".

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأسباب سياسية تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم.

وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، 20 منهم أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.