أخبار

عاجل | مصادر في مستشفيات غزة: 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

12/8/2025-|آخر تحديث: 09:53 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان