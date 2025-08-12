صندوق الثروة السيادي النرويجي يتجه للخروج من شركات إسرائيلية

يتوقع صندوق الثروة السيادي النرويجي التخلي عن المزيد من الاستثمارات بالشركات الإسرائيلية كجزء من مراجعته المستمرة بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن تروند غراند نائب الرئيس التنفيذي للصندوق قوله إن الصندوق سيواصل تقليص محفظته في إسرائيل، ويتوقع الخروج من مزيد من الشركات التي لها أنشطة في إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال الصندوق إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويملك صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصا في 8700 شركة بأنحاء العالم، وتبلغ قيمته تريليوني دولار، وكان يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لسجلاته.

والعام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان ستتم تصفية حيازاته في 5 بنوك.

وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.