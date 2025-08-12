سرايا القدس تبث مشاهد لقصف مستوطنتين إسرائيليتين بغلاف غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة تظهر قصف مقاتليها مستوطنتين إسرائيليتين في غلاف غزة.

وقام مقاتلو القوة الصاروخية بقصف مستوطنات "ناحل عوز" و"كفار سعد" في غلاف غزة، وذلك حسب ما أظهر مقطع فيديو للسرايا عرضته قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء.

وتضمنت المشاهد عملية إطلاق صواريخ كتب عليها "صنع في فلسطين 2025" باتجاه المستوطنتين الإسرائيليتين.

وفي إطار العمليات المتواصلة لفصائل المقاومة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة في 25 يوليو/تموز الماضي.

كما أعلنت كتائب القسام قنص 3 جنود إسرائيليين وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في مدينة غزة بتاريخ 9 يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى استهداف موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال شرق حي الشجاعية في 16 يوليو/تموز الماضي.