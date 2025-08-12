حماس تدعو الدول العربية والإسلامية لتفعيل قوّتها بوجه الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدول العربية والإسلامية إلى ما وصفته بتفعيل أوراق قوّتها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لوقف العدوان على غزة وسياسة التجويع وإفشال مخططاته الرامية إلى تهجير الفلسطينيين.

وفي بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، قالت حماس إن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وإصرار على المضي في سياسة الإبادة والتجويع.

وأضافت أن الاحتلال يتمادى بتنفيذ جريمة هندسة التجويع والفوضى بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة، حيث يمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات وتوزيعها بشكل آمن في القطاع.

وقالت حماس إن "مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو يصر على مواصلة هذه الحرب العبثية بلا هدف سوى خدمة مصالحه من دون اكتراث بحياة أسراه، مفضّلا استمرار نزيف الدم لتحقيق أطماعه".

وثمّنت الحركة التضامن الشعبي العالمي مع غزة ودعت لاستمراره وتصعيده حتى وقف العدوان وإنهاء الإبادة والتجويع بحق سكان القطاع الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 22 شهرا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ودمار واسع في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.