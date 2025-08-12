أخبار|ليبيا

حفتر يعين نجله صدام نائبا له

صدام حفتر A picture obtained in the FaceBook page of Libya's eastern military chief Khalifa Haftar's media office, shows his son Saddam Haftar attending a military parade in Benghazi. Libya's military strongman in the east, Khalifa Haftar, has recently appointed his youngest son as chief of land army -- the latest of household appointments in an effort to tighten the family's grip on the divided country's east. In early June, General Saddam Haftar, 33, took over as chief of staff of the land forces within the Libyan Arab Armed Forces (LAAF), the eastern-based military which his father heads. (Photo by Media office of Khalifa Haftar / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /MEDIA OFFICE OF KHALIFA HAFTAR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
صدام حفتر خلال عرض عسكري في بنغازي العام الماضي (الفرنسية)
12/8/2025-|آخر تحديث: 02:00 (توقيت مكة)

كلف القائد العسكري في شرقي ليبيا المشير خليفة حفتر نجله الفريق صدام نائبا له في قيادة القوات المدعومة من البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي التابع لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، في منشور عبر موقع فيسبوك أمس الاثنين، إن تعيين رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر (34 عاما) نائبا للقائد العام يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا التعيين يتوافق مع رؤية القائد العام لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن عددا من التعيينات الأخرى المهمة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخليفة حفتر (82 عاما) معيّن من البرلمان المنعقد في شرقي ليبيا قائدا للجيش، ويشغل أبناؤه -وبينهم صدام وخالد- مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية.

ويهمين حفتر منذ ثورة 2011 على المشهد في شرقي ليبيا، وقد أقام تحالفات مع دول في المنطقة ومع روسيا، وبات أبناؤه يقومون بأدوار أمنية ودبلوماسية متزايدة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان