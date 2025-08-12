حفتر يعين نجله صدام نائبا له

كلف القائد العسكري في شرقي ليبيا المشير خليفة حفتر نجله الفريق صدام نائبا له في قيادة القوات المدعومة من البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي التابع لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، في منشور عبر موقع فيسبوك أمس الاثنين، إن تعيين رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر (34 عاما) نائبا للقائد العام يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا التعيين يتوافق مع رؤية القائد العام لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن عددا من التعيينات الأخرى المهمة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخليفة حفتر (82 عاما) معيّن من البرلمان المنعقد في شرقي ليبيا قائدا للجيش، ويشغل أبناؤه -وبينهم صدام وخالد- مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية.

ويهمين حفتر منذ ثورة 2011 على المشهد في شرقي ليبيا، وقد أقام تحالفات مع دول في المنطقة ومع روسيا، وبات أبناؤه يقومون بأدوار أمنية ودبلوماسية متزايدة.