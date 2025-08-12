أخبار|فرنسا

تأهب بفرنسا جراء موجة حر قياسية

Children lie down in the shallow water of the Miroir d'Eau (Mirror of Water) to cool off as a heatwave hits France, in Bordeaux, France, August 12, 2025. REUTERS/Abdul Saboor
أطفال يلهون وسط نافورة مياه وسط مدينة بوردو الفرنسية (رويترز)
واصلت موجة الحر التي تطال فرنسا تمددها اليوم الثلاثاء في مناطق جديدة شمالي البلاد مسجلة درجات قياسية، كما دفعت السلطات إلى تعزيز التدابير الوقائية.

وبحسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية، فإن موجة الحر التي بدأت في الجنوب الغربي ستصل خلال اليوم إلى الشمال والشرق، ومن المتوقع أن تُعلَن حالة التأهب في ثلاثة أرباع أنحاء فرنسا.

This photograph shows a pharmacy sign indicating a temperature of 40 degrees Celsius in central Paris on August 12, 2025.
40 درجة مئوية للحرارة سجلت في باريس اليوم (الفرنسية)

وتجاوزت الحرارة 36 درجة مئوية في منطقة باريس، وبلغت 40 درجة في وادي الرون، مما يعد أعلى بكثير من المعدلات الموسمية، بحسب الأرصاد الجوية الفرنسية.

وفي مقاطعة الرون، قررت السلطات تعليق الأعمال الخارجية (أعمال البناء مثلا) من الظهر حتى الساعة العاشرة مساء، كما منعت إقامة أي فعاليات عامة في الهواء الطلق أو داخل منشآت غير مكيفة حتى الساعات الأولى من المساء.

A farmer takes care of Limousin cows as they graze near a farm in Brignais, central-eastern France, on August 12, 2025, as France continues to suffocate under an exceptional heatwave that has placed 14 departments on red alert and prompted authorities to step up precautionary measures. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)
مزارعة في برينيي وسط فرنسا تقدم الماء لقطيعها من البقر لمواجهة موجة القيظ (الفرنسية)

وسجّلت أمس الاثنين محطات أرصاد جوية عديدة في جنوبي غربي البلاد درجات حرارة قياسية، من بينها بوردو (41.6 درجة مئوية) وأنغوليم (42.1 درجة مئوية).

ومع توقّع استمرار موجة الحر لأيام عدة، أكدت وزيرة الصحة الفرنسية كاترين فوتران أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع تداعياتها الصحية، مشيرة إلى أن المستشفيات جاهزة لمواجهة الوضع.

وتتعرض فرنسا منذ الجمعة الماضي لموجة حر هي الثانية خلال هذا الصيف. وتتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر على الأقل حتى عطلة نهاية الأسبوع، وقد تمتد حتى 19 أو 20 من الشهر الجاري، مما يعني أنها قد تستمر 12 إلى 14 يوما.

ولا تقتصر موجات الحر الشديدة على فرنسا فقط، إذ سجلت موجات مشابهة في شبه الجزيرة الإيبيرية مرورا بالبلقان وصولا إلى إيطاليا.

