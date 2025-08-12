تفشي الحمى القلاعية بجنوب أفريقيا وسط مخاوف المزارعين

شهدت جنوب أفريقيا انتشارا متسارعا لمرض الحمى القلاعية التي تصيب الماشية، وسط مخاوف بين المزارعين من عجز حملات التطعيم عن السيطرة على الوباء.

وحتى يوليو/تموز الماضي، سجّلت البلاد 270 بؤرة إصابة بالمرض في 5 مقاطعات، ولم يعالج منها سوى 21، بينما لا تزال 249 بؤرة نشطة.

ووفقا لمعطيات صادرة من الجهات الحكومية، فإن مرض الحمى القلاعية أصاب المواشي في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، خاصة في مقاطعة فري ستيت، وكوازلو ناتال.

وقال وزير الزراعة جون ستينهايزن إن مجلس البحوث الزراعية أوشك على الانتهاء من إنتاج لقاح محلي يعالج 3 أنواع من الحمى القلاعية، لكن في الوقت الحالي يتم استيراد العلاجات من دولة بوتسوانا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، قال الوزير "سيتعين علينا إطلاق برنامج تطعيم واسع النطاق، وهذا يعني أننا في المدى القصير سنعتمد على معهد اللقاحات البوتسواني، وسنواصل استيراد اللقاحات منه بشكل منتظم، لكن هدفنا أن نصنع لقاحنا محليا خلال عام أو عامين".

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى القضاء على هذا المرض بشكل نهائي مع أقل أضرار ممكنة، مثل ما فعلت البرازيل ودول أخرى.

من جانبه، قال فريكي ماري، الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي اللحوم الحمراء، إن وتيرة التطعيم الحالية لا تكفي لمواجهة انتشار المرض، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيئ للغاية، إذ تسجل الإصابات بشكل يومي.

وأضاف رئيس رابطة منتجي اللحوم أن أي مزرعة تم فيها تسجيل المرض يعني أنه تم عزلها اقتصاديا، مما يعني توقف مصادر الدخل للمزارعين، بالإضافة إلى أنهم يمنعون من نقل حيواناتهم.

وشدد فريكي على ضرورة توفير اللقاحات بشكل عاجل وبكميات كافية، مشيرا إلى أن معهد اللقاحات البوتسواني قد لا يتمكن وحده من تغطية الطلب، ما يستلزم البحث عن موردين آخرين لتطعيم جميع المناطق والمزارع المتضررة في أسرع وقت ممكن.