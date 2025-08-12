ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيسا لمكتب إحصاءات العمل

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، الخبير الاقتصادي المحافظ إي جيه أنطوني رئيسا لمكتب إحصاءات العمل، بعد نحو أسبوعين من إقالة الرئيسة السابقة إريكا ماكنتارفر التي اتهمها -دون أدلة- بالتلاعب بالأرقام لتشويه صورة إدارته.



ويعمل أنطوني باحثا اقتصاديا في مركز أبحاث محافظ، واعتبر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أن تعيينه سيضمن نشر "أرقام صادقة وعادلة" مؤكدًا أن الاقتصاد الأميركي "مزدهر".

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "يسعدني أن أعلن أنّني سأعيّن الخبير الاقتصادي المرموق إي جيه أنطوني في منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل".

وفي الأول من أغسطس/آب، اتّهم الرئيس ماكنتارفر بالتلاعب بإحصاءات لتشويه صورة إدارته، وأمر بإقالتها "فورا" في طلب أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين.