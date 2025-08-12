أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيسا لمكتب إحصاءات العمل

epa12285183 US President Donald Trump (R) speaks next to Vice President JD Vance before signing an executive order establishing a task force to oversee the Los Angeles 2028 Olympic Games in the South Court Auditorium of the White House, in Washington, DC, USA, 05 August 2025. The task force will assist in coordination between officials with the city of Los Angeles, LA28, and the federal government as they prepare for the 2028 Olympic Games. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
قرار الرئيس الأميركي تعيين أنطوني أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين (الأوروبية)
12/8/2025-|آخر تحديث: 11:07 (توقيت مكة)

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، الخبير الاقتصادي المحافظ إي جيه أنطوني رئيسا لمكتب إحصاءات العمل، بعد نحو أسبوعين من إقالة الرئيسة السابقة إريكا ماكنتارفر التي اتهمها -دون أدلة- بالتلاعب بالأرقام لتشويه صورة إدارته.

ويعمل أنطوني باحثا اقتصاديا في مركز أبحاث محافظ، واعتبر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أن تعيينه سيضمن نشر "أرقام صادقة وعادلة" مؤكدًا أن الاقتصاد الأميركي "مزدهر".

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "يسعدني أن أعلن أنّني سأعيّن الخبير الاقتصادي المرموق إي جيه أنطوني في منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل".

وفي الأول من أغسطس/آب، اتّهم الرئيس ماكنتارفر بالتلاعب بإحصاءات لتشويه صورة إدارته، وأمر بإقالتها "فورا" في طلب أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين.

المصدر: وكالات

إعلان