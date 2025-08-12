دعوة بلجيكية لمقاطعة الطيران المتجه إلى الإسرائيل

دعت النقابة الوطنية للعمال في بلجيكا عمال مطار العاصمة بروكسل إلى عدم التعامل مع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب مؤكدة دعمها للعمال الرافضين المشاركة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت النقابة إن "غزة والضفة الغربية تشهدان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي"، معتبرة أن "الاستمرار في العمل في هذا السياق يُعد تعاونا ضمنيا مع انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدت النقابة دعمها الكامل للعمال الذين يرفضون المشاركة في أي عمل يُسهم في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، داعية إلى "بناء حركة عمالية شعبية تُدافع عن السلام والعدالة".

وتشهد العاصمة بروكسل -مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي– مظاهرات بين الحين والآخر تندد بالعدوان الإسرائيلي وتطالب بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي وفرض عقوبات على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة.

وفي مايو/أيار الماضي قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن حكومته تدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ردا على حربها المستمرة في قطاع غزة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد العنف وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين.

وستشمل العقوبات المقترحة، كما أوضحها دي كرو، حظر واردات المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منها سلع مثل زيت الزيتون والتمور والنبيذ.

وفي مطلع العام الجاري وقّع أكثر من 6600 عضو من المجتمع الأكاديمي البلجيكي، رسالة مفتوحة تدعو جامعاتهم إلى إنهاء التعاون مع المؤسسات والجامعات الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة.