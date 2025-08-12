عشرات أوامر الهدم والتهجير لتجمع "جبل الباب" بالقدس

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات أوامر الهدم والتهجير لعائلات فلسطينية في تجمع "جبل الباب" جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الحملة طالت منازل وممتلكات لعائلات عدة، في خطوة تهدد بتهجير قسري للتجمع بأكمله، الواقع بين بلدتي العيزرية وأبو ديس، ما يفاقم معاناة السكان ويعمّق سياسة تفريغ المنطقة من أهلها.

وتعيش في "جبل البابا" عشرات العائلات البدوية التي تتعرض منذ سنوات لمحاولات تهجير قسري، ضمن مشاريع استيطانية تهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها بمخطط "E1"، الرامي إلى عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وقطع التواصل الجغرافي بين القدس وباقي مناطق الضفة الغربية.

ووفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة، يقع 26 تجمعا بدويا بمحافظة القدس، يسكنها قرابة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، بالإضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية.