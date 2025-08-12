طيارون إسرائيليون وأمهات جنود يدعون للتظاهر لإنهاء حرب غزة

دعت أمهات جنود احتياط وطيارون إسرائيليون لمظاهرات واسعة للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة، ووقف مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

ودعت أمهات جنود احتياط لإطلاق مسيرات غدا الأربعاء من شمال إسرائيل إلى جنوبها للمطالبة بوقف الحرب.

وقالت الأمهات في بيان "لا يحق لنا البقاء بمنازلنا بعد إعلان رئيس الأركان إيال زامير أن الحرب في غزة تعرّض أبناءنا للخطر".

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مئات الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي يعتزمون التظاهر اليوم قبالة مقر هيئة الأركان احتجاجا على قرار الحكومة احتلال مدينة غزة.

وأوضحت القناة أن الطيارين يدعمون موقف رئيس الأركان الرافض لتوسيع الحرب ويدعون إلى إبرام صفقة عاجلة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وذكر موقع "والا" أن الطيارين حذروا من أن توسيع الحرب يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

تصعيد الاحتجاجات

وقبل أيام، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تحركا لشلّ مرافق الاقتصاد الإسرائيلي في 17 أغسطس/آب الجاري في تصعيد جديد للاحتجاجات ضد نتنياهو الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة عقب إقرار خطة لاحتلال غزة.

وقالت عائلات الأسرى، في بيان الأحد، إن حكومة نتنياهو "قررت مواصلة الحرب وتعميقها وقتل الرهائن الأحياء والتخلّي عن القتلى".

وأعلنت تنفيذ إضراب شامل وشلّ الحياة في البلاد الأحد المقبل 17 أغسطس/آب بهدف الضغط على الحكومة لإنقاذ المحتجزين في غزة، وأوضحت أن الخطوة ستشمل تعطيل المرافق الحيوية والشركات الكبرى.

وعبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن دعمه لتحرك عائلات الأسرى، وقال إن الدعوة لإغلاق الاقتصاد "مبررة ومناسبة".

وتُقدّر السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى المحتجزين في غزة بنحو 50، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير عدة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري جديد.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.