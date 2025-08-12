أسوشيتد برس: قوة الجزيرة لا تضاهى بفضل مراسليها في غزة

اعتبر تقرير في وكالة أسوشيتد برس أن اغتيال إسرائيل مراسل الجزيرة أنس الشريف وفريق التغطية المرافق له واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، يرسل برسالة مخيفة، لافتا إلى تساؤلات خبراء عن كيفية خروج أي أخبار من تلك المنطقة.

وللإشارة إلى مستوى الاستهداف غير المسبوق للصحفيين في القطاع، قارن كاتب التقرير الصحفي ديفيد بودر بين عدد الصحفيين الشهداء في غزة حتى اليوم، والذي بلغ 238 صحفيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وبين عدد من قتلوا جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي بلغ 18 صحفيا، بحسب لجنة حماية الصحفيين "سي بي جيه" (CPJ).

ويقول الكاتب، لقد رافق صحفيون من واشنطن بوست والغارديان مؤخرا بعثة إغاثة أردنية والتقطوا صورًا لغزة من الجو، على الرغم من القيود التي فرضتها إسرائيل. ومع ذلك لا تضاهي أي من هذه المؤسسات قوة قناة الجزيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مراسليها كانوا أمام الكاميرات، كما دفعوا الثمن الأغلى، إذ تقدر لجنة حماية الصحفيين أن 11 صحفيا وعاملا إعلاميا تابعين للجزيرة استُشهدوا خلال الحرب في غزة، وهو عدد يفوق أي مؤسسة أخرى.

ونقل بودر عن مسؤول تنفيذي في الجزيرة قوله إن القناة لن تتراجع عن تغطية الأحداث في القطاع، داعيا وكالات الأنباء إلى تكثيف جهودها وتوظيف المزيد من الصحفيين.

وتعتمد وكالات الأنباء إلى حد كبير على سكان غزة الفلسطينيين، وعلى براعتهم لإطلاع العالم على ما يحدث هناك، أمام منع إسرائيل وسائل الإعلام الدولية من تغطية الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في غزة.

وحول القصص التي ينقلها الصحفيون الفلسطينيون في غزة، علّقت جين فيرجسون، مراسلة حربية مخضرمة ومؤسِّسة "نوسفير" وهي منصة مستقلة للصحفيين بأنها "تشعر بالذهول عندما تظهر القصص"، إذ لا تتذكر حربا كانت أكثر صعوبة على الصحفيين من غزة، وقد عملت فيرجسون كمراسلة في جنوب السودان وسوريا وأفغانستان.

تجربة الجزيرة في غزة

وحذّرت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، مما سيلحق بالصحفيين في الحروب المستقبلية، إذا سمح بمرور واستمرار ما يحدث في غزة دون إدانة دولية ذات تأثير حقيقي.

وقالت جينسبيرغ: "إنهم (إسرائيل) يعترفون علنا بما يشكل جريمة حرب، ويمكنهم القيام بذلك لأن الهجمات الأخرى على الصحفيين لم تترتب عليها أي عواقب، لا في هذه الحرب ولا في السابق، وليس من المستغرب أن يتمكنوا من التصرف بهذه الدرجة من الإفلات من العقاب، نظرا لعدم قيام أي حكومة دولية بتحميلهم المسؤولية".

وبالنظر إلى كل ما يواجهونه، قالت: "بالنسبة لي، فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون التغطية في غزة".