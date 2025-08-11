موقع وهمي وشعارات مزيفة.. سقوط "مكتب مكافحة الجريمة" في الهند

أوقفت الشرطة الهندية 6 رجال بتهمة انتحال صفة عناصر شرطة وتحصيل أموال عن طريق الابتزاز من خلال موقع سمّوه زورا "مكتب مكافحة الجريمة".

وأفادت الشرطة -في بيان لها- أن "مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم" الذي أنشأه الرجال الستة في بويدا بضاحية العاصمة نيودلهي، كان يستخدم شعارات الشرطة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قواعد الشفافية الجديدة للذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ في أوروبا list 2 of 2 ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموال end of list

ويُشتبه في قيام الرجال الستة بتزوير وثائق وتشغيل موقع إلكتروني جمعوا من خلاله "تبرعات"، وفق المصدر نفسه.

وقدّم هؤلاء أنفسهم على أنهم "موظفون حكوميون" و"مرتبطون بالإنتربول" ووكالات مكافحة الجريمة الدولية.

وصادرت أجهزة إنفاذ القانون هواتف محمولة ودفاتر شيكات وأختاما رسمية وبطاقات هوية.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال رجل في أواخر يوليو/تموز الماضي بالقرب من نيودلهي، انتحل صفة سفير لدول وهمية لمدة عامين واحتال على الباحثين عن عمل عبر وعود بالعمل في الخارج.