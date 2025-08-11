أخبار|شفافية|الهند

موقع وهمي وشعارات مزيفة.. سقوط "مكتب مكافحة الجريمة" في الهند

Police personnel stand guard in India gate to prevent a demonstration following accusations of Indian Police forcibly cremating the body of a 19-year-old woman victim, who was allegedly gang-raped by four men in Bool Garhi village of Uttar Pradesh state, in New Delhi on September 30, 2020. Indian police were accused on September 30 of forcibly cremating the body of a 19-year-old alleged gang-rape victim as anger grew over the latest horrific sexual assault to rock the country. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
الشرطة الهندية قالت في بيان إن "مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم" الذي أنشأه 6 رجال كان يستخدم شعاراتها (الفرنسية)
11/8/2025-|آخر تحديث: 20:25 (توقيت مكة)

أوقفت الشرطة الهندية 6 رجال بتهمة انتحال صفة عناصر شرطة وتحصيل أموال عن طريق الابتزاز من خلال موقع سمّوه زورا "مكتب مكافحة الجريمة".

وأفادت الشرطة -في بيان لها- أن "مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم" الذي أنشأه الرجال الستة في بويدا بضاحية العاصمة نيودلهي، كان يستخدم شعارات الشرطة.

ويُشتبه في قيام الرجال الستة بتزوير وثائق وتشغيل موقع إلكتروني جمعوا من خلاله "تبرعات"، وفق المصدر نفسه.

وقدّم هؤلاء أنفسهم على أنهم "موظفون حكوميون" و"مرتبطون بالإنتربول" ووكالات مكافحة الجريمة الدولية.

وصادرت أجهزة إنفاذ القانون هواتف محمولة ودفاتر شيكات وأختاما رسمية وبطاقات هوية.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال رجل في أواخر يوليو/تموز الماضي بالقرب من نيودلهي، انتحل صفة سفير لدول وهمية لمدة عامين واحتال على الباحثين عن عمل عبر وعود بالعمل في الخارج.

المصدر: الفرنسية

