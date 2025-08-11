كيف حاولت إسرائيل تبرير جريمة استهداف صحفيي غزة؟

حاولت إسرائيل تبرير جرائم استهداف الصحفيين في قطاع غزة خلال الحرب الحالية غير المسبوقة، إذ شكلت استخباراتها خلية متخصصة في البحث عن ذرائع للقتل الممنهج في غزة.

ومساء الأحد انضم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع إلى 236 صحفيا قتلتهم إسرائيل خلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بعدما قصفت خيمة طاقم الجزيرة بغزة في محيط مجمع الشفاء الطبي.

وكانت خلية في شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال قد تخصصت -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023– في البحث عن كل صحفي أو شخصية بارزة في غزة، والعمل على نسج علاقة مباشرة له مع أي من فصائل المقاومة.

ووفق تقرير بثته الجزيرة، يسعى الاحتلال جاهدا إلى تشويه الحقيقة وطمسها، إذ تقوم الدعاية الإسرائيلية على احتمالين:

الأول: التحريض الممنهج على شخص معين ومحاولة إلصاق صورة العمل السياسي أو العسكري به.

الثاني: التبرير المباشر والتهرب بعد تنفيذ عمليات القتل الممنهجة.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قد اتهم أنس الشريف بأنه مقاتل في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مثلما زعم سابقا أن حمزة الدحدوح مقاتل في حركة الجهاد الإسلامي.

ولم ترق هذه الاتهامات لأحد أشهر الصحفيين الاستقصائيين في إسرائيل نفسها، إذ قال يوفال أبراهام في حسابه على "إكس" إن "الصحفي الذي لا يُشكك في تصريحات المتحدث باسم الجيش في هذه المرحلة، بعد أكاذيب لا تُحصى، يخون مهنته".

ولكن حتى لو افترضنا صحة ذلك، يضيف -أبراهام- فلا يهم، ففي النهاية، ووفقا لهذا المنطق، فإن الغالبية العظمى من الصحفيين في إسرائيل، إن وُجدت أي وثيقة تُثبت أنهم كانوا في الجيش أو خدموا في قوات الاحتياط، هم أهداف مشروعة للتصفية.

وتساءل أبراهام "لماذا قتلوه الآن؟ فمكانه معروف منذ أشهر"، قبل أن يجيب قائلا "الجواب واضح، عشية خطط السيطرة على غزة".

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد نددت بشدة باغتيال جيش الاحتلال مراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة، ووصفته بأنه "هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة".

وأشارت الشبكة -في بيان- إلى أن الأمر بقتل أنس الشريف أحد أشجع صحفيي غزة وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقا لاحتلال غزة، لافتة إلى أن هناك تحريضا سبق الاغتيال.