قتيل وجرحى في زلزال باليكسير غربي تركيا

This handout video grab taken and released on August 8, 2025 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency), shows rescuers pulling a person from the rubble in Balikesir province after a building collapsed following a 6.1-magnitude quake that struck Sindirgi in western Turkey.
منقذون ينتشلون شخصا من بين ركام مبنى دمره الزلزال في مدينة سندرجي (الفرنسية)
11/8/2025-|آخر تحديث: 04:35 (توقيت مكة)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مساء الأحد أن شخصا قتل و29 أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا.

وقال علي يرلي قايا، في تصريحات للصحفيين، إن الضحية توفي أثناء انتشاله من تحت أنقاض مبنى من 3 طوابق يسكنه وسط مدينة سندرجي، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات حرجة.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قالت إن الزلزال وقع نحو الساعة 7:53 مساء بالتوقيت المحلي في ولاية باليكسير، وبلغت قوته 6.1 درجات على سلم ريختر وعلى عمق 11 كيلومترا.

وأضافت الوكالة أن 20 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و4.6 درجات وقعت عقب الزلزال.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن سكان العديد من المدن في غربي البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، شعروا بزلزال باليكسير.

المصدر: وكالات

