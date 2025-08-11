ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 238

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة -اليوم الاثنين- بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238، في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس بقصفه لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي -في بيان- عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي الذي يعمل مع منصة ساحات، ليلتحق بالشهداء الصحفيين الخمسة في قناة الجزيرة المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل.

وأدان المكتب بشدة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في كل العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.