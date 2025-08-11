عاجلعاجل,
عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة
11/8/2025-|آخر تحديث: 13:31 (توقيت مكة)
عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:
- الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة
- الاستهداف يثبت أن الجرائم بغزة تفوق التصور وسط عجز دولي عن وقف المأساة
عاجل | الخارجية القطرية:
- رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس وزراء هولندا القضية الفلسطينية وحل الدولتين
- رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا وبحثا أوضاع غزة والأراضي المحتلة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة