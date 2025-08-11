عاجل,
عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة

11/8/2025-|آخر تحديث: 13:31 (توقيت مكة)

  • الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة
  • الاستهداف يثبت أن الجرائم بغزة تفوق التصور وسط عجز دولي عن وقف المأساة

  • رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس وزراء هولندا القضية الفلسطينية وحل الدولتين
  • رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا وبحثا أوضاع غزة والأراضي المحتلة

 

المصدر: الجزيرة

