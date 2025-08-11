رئيس وزراء قطر: الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب فظائع إسرائيل بغزة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم الاثنين إن الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، وذلك بعد اغتيال الاحتلال مراسليْ الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وفريق التغطية معهما مساء أمس الأحد في القطاع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري -في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس- أن هذا الاستهداف "يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TFQEWt4TQk — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 11, 2025

من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية اليوم الاثنين إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ديك شوف بحثا خلاله "الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية وحل الدولتين".

واليوم الاثنين، شيع أهالي غزة جثماني الصحفيين الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع من مستشفى الشفاء إلى مثواهما الأخير في مقبرة الشيخ رضوان، في إطار تشييع 6 صحفيين اغتالهم الاحتلال باستهداف خيمة للصحفيين الليلة الماضية، من بينهم أيضا مصورا الجزيرة إبراهيم الظاهر ومحمد نوفل.

واغتالت إسرائيل عبر استهدافات مباشرة 11 من كادر الجزيرة في قطاع غزة، والذي واصل تغطية المجازر الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع قبل 22 شهرا، في حين بلغ عدد الصحفيين الشهداء 238 صحفيا، قضى كثير منهم أثناء قيامهم بنقل الأحداث في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.